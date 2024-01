Soulé Al-Ittihad, conferme sul no dell’argentino! ULTIME

Soulé Al-Ittihad, conferme sul no dell’argentino! Le ULTIME novità sul futuro del talento di proprietà della Juve

Come confermato anche da La Gazzetta dello Sport, Soulé non sembra tentato dall’offerta dell’Al-Ittihad per trasferirsi in Arabia Saudita.

Marcelo Gallardo ha sondato il connazionale della Juve in prestito al Frosinone. La sua intenzione però, in accordo con Juve e Frosinone, è quella di chiudere la stagione in Serie A.

