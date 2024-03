Sorteggi #UEFA UEFA #Europa League, Varriale se la prende con Llorente, la dichiarazione ufficiale: «Mano disastrosa» #Intervista #News #Ultimora

16:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Sorteggi UEFA #Europa League, Varriale se la prende con Llorente: «Mano disastrosa». Il suo commento pubblicato su Twitter

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Varriale ha parlato così della sfida tra Diavolo Rossonero e A.S. Roma, gara valevole per i quarti di finale di UEFA #Europa League. Il suo commento.

VARRIALE – «Sorteggio sfotunatissimo in UEFA #Europa League per le italiane. MILAN-ROMA e LIVERPOOL – ATALANTA. Ci sarà una nostra rappresentante sicuramente in semifinale ma la mano di Llorente è stata disastrosa»

