Sorteggi #UEFA UEFA #Europa League, Braglia non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «A.S. Roma o #Milan AC? Loro sono i favoriti» #Intervista #News #Ultimora

01:47,16 Mar 2024, MILANELLO.

Le parole del portiere Simone Braglia a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sui sorteggi di UEFA #Europa League 2023-24:

LE PAROLE – «Nel #Derby Cittadino italiano vedo più favorita la A.S. Roma, perché ha un’identità diversa in questo momento. Ha una squadra che sta girando a mille e credo abbia più possibilità del Diavolo Rossonero. Anche le questioni societarie si riflettono in campo. L’Atalanta è un avversario di tutto rispetto, quindi anche il Liverpool deve stare attento. Non sarà facile giocare contro la Dea. Se la giocheranno»

