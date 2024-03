Sorteggi quarti e semifinali #UEFA UEFA #Europa League DIRETTA: #Milan AC in attesa di conoscere le sue avversarie

13:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Sorteggi quarti e semifinali UEFA #Europa League: ecco le avversarie del Diavolo Rossonero. Tutti gli abbinamenti della fase ad eliminazione diretta della competizione

Alle 13, presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, vanno in scena i sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di UEFA #Europa League: il Diavolo Rossonero, dopo aver eliminato il Rennes ai playoff e lo Slavia Praga agli ottavi, è in attesa di conoscere le sue avversarie. Diavolo Rossoneronews24 segue LIVE la cerimonia.

Sorteggi quarti e semifinali UEFA #Europa League LIVE: gli aggiornamenti

Aggiornamenti dalle 13.00

Sorteggi quarti e semifinali UEFA #Europa League: il regolamento

Non ci sono teste di serie e i #club possono affrontare squadre della stessa federazione o già affrontate nella fase a gironi. Otto palline con i nomi delle squadre vengono inserite in un’urna e mescolate. La prima squadra estratta gioca la gara di andata in casa contro la seconda estratta. Il procedimento si ripete con le altre palline rimaste nell’urna fino a completare gli abbinamenti dei quarti di finale. Per il sorteggio delle semifinali, quattro palline con le diciture da “Vincitrice quarto di finale 1” a “Vincitrice quarto di finale 4” vengono inserite in un’urna centrale e mescolate. La prima e la seconda estratta determinano la prima semifinale, con la prima estratta a rappresentare la squadra in casa all’andata. Il procedimento si ripete con le altre palline dell’urna fino a completare gli abbinamenti delle semifinali. Le sfide prevedono due partite. In caso di parità dopo 180 minuti si va ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati da ciascuna squadra in casa e in trasferta. Se dopo i successivi 30 minuti le squadre sono ancora in parità, si procede ai calci di rigore.

Sorteggi quarti e semifinali UEFA #Europa League: le possibili avversarie del Diavolo Rossonero

Al sorteggio partecipano le otto squadre che hanno superato gli ottavi di finale di UEFA #Europa League il 14 marzo.

Atalanta (ITA)

A.S. Roma (ITA)

Leverkusen (GER)

Liverpool (ENG)

Benfica (POR)

Diavolo Rossonero (ITA)

Marseille (FRA)

West Ham (ENG)

Calendario UEFA #Europa League: quando si giocano le partite

Quarti di finale: 11 e 18 aprile 2024

Semifinali: 2 e 9 maggio 2024

Finale: 22 maggio 2024

