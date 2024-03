Sorteggi quarti e semifinali #Champions League: tutti gli abbinamenti fino alla finale

13:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Sorteggi quarti e semifinali Champions League 2023/24: tutti gli abbinamenti e il cammino fino alla finale di Wembley. Il tabellone

I sorteggi di Nyon hanno definito i quarti di finale di Champions League e tutto il cammino fino alla finale di Wembley 2024. Sorteggio che ha regalato la super sfida tra Real Madrid e Manchester City, una sorta di finale anticipata. L’ Atletico Madrid, dopo aver eliminato l’Inter, pesca il Borussia Dortmund, avversaria del Diavolo Rossonero nella fase a gironi. Ecco di seguito il tabellone completo.

QUARTI DI FINALE

Arsenal (Inghilterra) – Bayern Monaco (Germania);

(Inghilterra) – (Germania); Atletico Madrid (Spagna) – Borussia Dortmund (Germania);

(Spagna) – (Germania); Real Madrid (Spagna) – Manchester City (Inghilterra);

(Spagna) – (Inghilterra); Psg (Francia) – Barcellona (Spagna).

SEMIFINALI

Atletico/Dortmund – Psg/Barcellona

Arsenal/Bayern – Real/City

