Sorteggi quarti Conference League: urna fortunata per la Fiorentina. #tutti i #particolari

15:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Sorteggi quarti Conference League: urna molto fortunata per la Fiorentina. TUTTI i #particolari e gli aggiornamenti

Se l’urna di Nyon non ha sorriso al Diavolo Rossonero nei sorteggi di UEFA #Europa League, la Fiorentina può ritenersi fortunata in Conference. La squadra di Italiano ha pescato il Viktoria Plzen nei quarti di finale.

Quarti di finale (11-18 aprile)

Club Brugge (Belgio) – PAOK (Grecia)

Olympiacos (Grecia) – Fenerbahce (Turchia)

Aston Villa (Inghilterra) – Lille (Francia)

Viktoria Plzen (Repubblica Ceca) – FIORENTINA (Italia)

Semifinali (2-9 maggio)

Viktoria Plzen/ FIORENTINA – Club Brugge/PAOK

– Club Brugge/PAOK Aston Villa/Lille – Olympiacos/Fenerbahce

