Sorteggi ottavi Conference League: svelati TUTTI gli accoppiamenti, contro chi giocherà la Fiorentina di Italiano

Non solo i sorteggi di Europa League, con il Milan che ha pescato lo Slavia Praga. Nella giornata di oggi sono stati svelati anche gli ottavi di finale di Conference League. Di seguito gli accoppiamenti.

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Club Brugge

Union SG-Fenerbahce

Dinamo Zagabria-PAOK

Sturm Graz-Lille

Maccabi Haifa-Fiorentina

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

