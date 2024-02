Sorrentino: «Fc Internazionale Vecchia Signora Juventinantus? Dico questo» #Intervista

Stefano Sorrentino si è soffermato a Numero Diez sulla sfida in arrivo tra Inter e Juventus: il commento dell’ex portiere

Sorrentino si è espresso così sul match tra Inter e Juventus:

LA SFIDA- «L’Inter ha una rosa più ampia, sicuramente è favorita. La Juventus non facendo le Coppe può essere un po’ più fresca, ma dipende da come va a finire questo weekend per capire se la Juve accorcerà o se l’Inter andrà in fuga».

