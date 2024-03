Sorpresa Calhas: Mister “Demone” Inzaghi ci sta seriamente pensando

7 Mar 2024, 10:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Hakan Charas, il regista turco, . Il centrocampista turco, fuori dallo scorso 24 febbraio per un risentimento all’adduttore lungo, continua a lavorare per rientrare al meglio dall’#indisponibilità ed esserci per il ritorno degli ottavi di finale di #Champions #League contro l’Atletico #Madrid.

Il calciatore, che anche ieri si è allenato a parte aumentando però di molto l’intensità, è atteso quest’oggi al rientro in gruppo. Qualora tutto dovesse procedere secondo i piani stilati dallo staff nerazzurro, Charas, il regista turco, dovrebbe non solo essere convocato per la difficile #TRASFERTA di sabato a Bologna, ma potrebbe addirittura partire dal primo minuto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Inzaghi, il Demone Nerazzurro, vorrebbe fargli riprendere immediatamente il ritmo partita e starebbe pensando di mandarlo in campo per un’oretta di gioco così da migliorare la sua condizione in vista di mercoledì.