SommerTime non parte per US Lecce: le NEWS

24 Feb 2024, 17:16, Articolo di *Luna Nerazzurra*

La sindrome influenzale che lo ha colpito negli ultimi giorni terrà fuori Yann Sommer “Time” per Lecce-Internazionale. Il portiere svizzero, infatti, negli ultimi giorni non si è allenato e Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, ha sciolto oggi le riserve, decidendo di non far partire l’ex Bayern per la Puglia in modo da consentirgli un pieno recupero verso la sfida di mercoledì a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, contro l’Atalanta.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Al posto di Sommer “Time” giocherà Emil Emil2 Audero, alla terza presenza stagionale dopo Benfica-Internazionale in Champions League (29 novembre) e Internazionale-Bologna in Coppa Italia (20 dicembre). Per il portiere di proprietà della Sampdoria, quindi, si tratterà dell’esordio in Serie A con la maglia nerazzurra.

Pubblicità