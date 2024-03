Sommer’s Magic, la dichiarazione: «Problema altezza? Non me ne preoccupo più, ho trovato la soluzione» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Yann SommerTime, portiere dell’Internazionale FC ha dovuto affrontare il problema dell’altezza nel corso della sua ormai lunga carriera

Yann SommerTime, alla prima stagione con l’Internazionale FC, ha parlato della questione altezza (considerata per lui un problema per i suoi 183 cm, ritenuti pochi per il ruolo che ricopre) nel podcast Copa TS di Tommi Schmitt.

LE PAROLE – «Non me ne preoccupo più. Naturalmente, quando ero più giovane, era più un problema, ma ho avuto la fortuna di avere allenatori che non davano molta importanza all’altezza. Perché se avessi avuto allenatori che dicevano di aver bisogno di un portiere alto 1,90 metri, probabilmente non sarei diventato un professionista. Poi mi sono detto, devo essere migliore in altri ambiti rispetto a un grande portiere. Devo poter saltare più in alto, devo essere più esplosivo, devo avere passi migliori e più veloci, devo essere più agile, devo essere veloce a terra. Ho lavorato tanto e duramente su tutte queste cose»

