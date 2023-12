Sommer’s Magic, il clean sheet con l’Udinese è STORICO. La statistica

La roboante vittoria dell’Inter contro l’Udinese non vale solo i tre punti e una prestazione da incorniciare, ma anche un ulteriore clean sheet per Yann Sommer.

Con la gara di ieri, infatti, lo svizzero è salito a 10 partite con la rete inviolata su 15 giornate di campionato. Ebbene, questo risultato è storico, perché nessun portiere era mai riuscito a centrare questo risultato nelle sue prime 15 partite in Serie A, nell’era dei tre punti a vittoria (quindi dalla stagione 1994-95).

L’opinione di Passione Inter

Contro l’Udinese, Sommer è stato uno spettatore non pagante. Un attestato per la difesa dell’Inter, anche perché non è la prima volta. Ciò non toglie meriti allo svizzero, che nelle partite in cui c’era bisogno dei suoi interventi si è fatto trovare pronto, come a Napoli. Ieri solo una piccola sbavatura nella respinta, sul gol poi annullato a Lucca. Il record la dice lunga sull’inizio di stagione nerazzurro e su una tenuta difensiva mai così solida nell’era Inzaghi.