Sommer’s Magic-Fc Internazionale, 15 partite senza subire gol: il portiere stabilisce un record personale

Pubblicità

Sommer, portiere dell’Inter, ha stabilito un record personale dopo il clean sheet conquistato contro la Salernitana

Sommer, alla sua prima stagione con la maglia dell’Inter, ha già raggiunto un gran traguardo. Grazie alla vittoria per 4-0 sulla Salernitana, il portiere svizzero è infatti arrivato a quota 15 clean sheet in questo campionato.

Pubblicità

Pubblicità

Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’estremo difensore ha eguagliato il suo record personale stabilito in una singola stagione in carriera nei maggiori cinque tornei europei: era il 2014/2015 con il Borussia Monchengladbach.

Pubblicità

L’articolo Sommer-Inter, 15 partite senza subire gol: il portiere stabilisce un record personale proviene da Inter News 24.