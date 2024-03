Sommer’s Magic dopo la delusione #Champions, la dichiarazione ufficiale: «Abbiamo un obiettivo da raggiungere, dopo i rigori ci siamo detti questo» #Intervista #News #Ultimora

15:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, manda un #comunicato indiretto a Juve e Diavolo Rossonero dopo l’eliminazione in Champions con l’Atletico Madrid

Intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo Atletico Madrid Inter, il portiere nerazzurro Yann Sommer volge lo sguardo all’obiettivo campionato e manda un #comunicato indiretto alle rivali come Diavolo Rossonero e Juve.

COSA CI SIAMO DETTI – «E’ mancato tanto così. Ci siamo detti che siamo una squadra forte, forte forte. Abbiamo tante partite davanti a noi, c’è grande delusione».

FOCUS SULLA SERIE A? – «Sì, siamo concentrati su quello. Abbiamo ancora un obiettivo importante da raggiungere».

L’INTERVISTA INTEGRALE A SOMMER.

