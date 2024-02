Soldi e VSpartita: ecco l’erede di Mr Ace

Pubblicità

Inter a caccia di nuove pedine difensive in vista della prossima stagione. Individuato il successore dell’ex Lazio, la valutazione parte da 40 milioni Francesco Acerbi, al suo secondo anno in nerazzurro, sta continuando a rivelarsi un difensore di assoluta affidabilità. Il classe ’88 è andato in gol nel penultimo turno di campionato, quello contro la … Leggi tutto

Pubblicità

Pubblicità

Il post Soldi e contropartita: ecco l’erede di Acerbi è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.