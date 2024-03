Slavia Praga #Milan AC, vigilia complicata: ecco come Mister Stefano Pioli sta aiutando la sua #TopClub

10:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Slavia Praga Diavolo Rossonero, vigilia complicata: ecco come Coach Pioli sta aiutando la sua squadra in vista del match di domani

Domani sera il Diavolo Rossonero affronterà a Praga lo Slavia nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League. Si ripartirà dal 4-2 maturato a San Siro, ma intorno ci sarà tutt’altro ambiente dopo le vicende della giornata di ieri che hanno scosso tutto l’ambiente rossonero.

Come riportato questa mattina da Tuttosport, Coach Pioli nella giornata di oggi proverà a isolare la squadra già a partire dall’allenamento della vigilia in modo da focalizzare tutte le attenzioni solo sul campo.

