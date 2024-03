Slavia Praga #Milan AC, “Rino” Loftus-Cheek da urlo, la dichiarazione ufficiale: «Media gol straordinaria»

11:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Slavia Praga-Diavolo Rossonero, Loftus-Cheek da urlo contro i cechi: quarto gol in quattro partite, media straordinaria dell’inglese

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola esaltano la prestazione di Loftus-Cheek nella sfida di ieri sera tra Slavia Praga e Diavolo Rossonero, ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League. L’inglese ha siglato la rete del momentaneo 0-2, bissando quella dell’andata:

PAROLE – «Quattro partite di UEFA #Europa League e 4 gol, media straordinaria. Fisicità in dosi massicce e tempi giusti di inserimento. Muro tra attacco e centrocampo».

