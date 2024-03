Slavia Praga #Milan AC, riecco Rafa Leao dopo la turno di squalifica! Le valutazioni di Mister Stefano Pioli in attacco

16:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Slavia Praga Diavolo Rossonero, riecco Leao dopo la squalifica! Le scelte di Coach Pioli in attacco per la sfida di oggi in UEFA #Europa League

Per Slavia Praga Diavolo Rossonero di questo pomeriggio, match di ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA #Europa League, Stefano Coach Pioli è pronto a riabbracciare Rafael Leao. Il portoghese era stato assente nell’ultima sfida di campionato contro l’Empoli in quanto squalificato.

Per la sfida di oggi il tecnico rossonero si affiderà dunque al suo numero 10, che tornerà ad occupare la fascia sinistra, quella di sua appartenenza. A destra Pulisic, con Loftus Cheek da trequartista e Giroud a guidare l’attacco rossonero.

