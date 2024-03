Slavia Praga #Milan AC: presenti anche Ibra Magia e Moncada oggi a #Milan ACello

15:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Il Diavolo Rossonero si prepara in vista del match di UEFA #Europa League contro lo Slavia Praga. In tal senso oggi a Diavolo Rossoneroello presenti anche Ibrahimovic e Moncada

Prosegue la preparazione del Diavolo Rossonero verso lo Slavia Praga per il match valido per gli ottavi di finale di ritorno di UEFA #Europa League 2023-24. L’allenamento si è svolto con Coach Pioli che ha potuto contare su tutta la squadra a disposizione, tranne l’infortunato Pobega.

Ad assistere alla seduta della squadra, come riportato da Sky Sport, c’erano anche Zlatan Ibrahimovic e Moncada. Lo svedese di ritorno da Gedda continua a far sentire il suo sostegno e vicinanza agli ex compagni di campo.

