Slavia Praga #Milan AC, Mister Stefano Pioli sorprende: centrocampo rivoluzionato, tocca a loro due

10:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Slavia Praga-Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli è pronto a rivoluzionare il proprio centrocampo: fuori Reijnders, con Adli gioca Musah

Importante indiscrezione fornita dalla Gazzetta dello Sport sulla formazione con la quale il Diavolo Rossonero scenderà in campo questo pomeriggio contro lo Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Stefano Coach Pioli, rispetto all’ultima gara di campionato contro l’Empoli, è pronto a rivoluzionare il centrocampo rossonero: non solo Bennacer in panchina ma anche Reijnders con le chiavi della mediana mediana che verranno affidate alla coppia formata da Adli e Musah.

Pubblicità

The post Slavia Praga Diavolo Rossonero, Coach Pioli sorprende: centrocampo rivoluzionato, tocca a loro due appeared first on Diavolo Rossonero News 24.