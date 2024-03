Slavia Praga #Milan AC, Mister Stefano Pioli prepara questi cambi: #NEWS verso il ritorno di #UEFA UEFA #Europa League

09:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Slavia Praga Diavolo Rossonero, Coach Pioli prepara questi cambi: tutte le #news verso il ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League

Giovedì il Diavolo Rossonero scenderà in campo a Praga per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League contro lo Slavia. Si ripartirà dal 4-2 di San Siro e da alcuni cambi di formazione rispetto all’Empoli.

In attacco tornerà Leao assieme a Giroud e uno tra Pulisic e Chukwueze. Previsto anche il rientro da titolare di Adli, probabilmente al posto di Bennacer, mentre in difesa spazio a Tomori accanto a Gabbia.

