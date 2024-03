Slavia Praga #Milan AC, il bellissimo GESTO di Capitan America Pulisic e “Rino” Loftus-Cheek dopo il #Big match. Cosa hanno fatto – NEWS

13:47,15 Mar 2024, MILANELLO.

Slavia Praga Diavolo Rossonero, il bellissimo GESTO di Pulisic e Loftus-Cheek dopo il match con i giovani calciatori della Primavera della formazione ceca. Ecco il video

Dopo i gol e la buona prestazione in campo, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek si sono resi potragonisti anche al termine di Slavia Praga Diavolo Rossonero.

Former Chelsea Boys – Christian Pulisic and Ruben Loftus-Cheek after Diavolo Rossonero’s win against Slavia Prague tonight.#UEL #SLPACM #SempreDiavolo Rossonero pic.twitter.com/SuMuF47LnO — Ojora Babatunde (@ojbsports) March 14, 2024

I due calciatori rossoneri si sono fermati a scattare foto e firmare autografi con i giovani calciatori della Primavera dello Slavia Praga.

