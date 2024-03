Slavia Praga #Milan AC, i #Dietro le Quinte DIRETTA: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Eden Arena

20:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Slavia Praga Diavolo Rossonero: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Edena Arena nel ritorno degli ottavi di UEFA #Europa League 2023/24. Retroscena

Slavia Praga Diavolo Rossonero sotto il segno delle curiosità. Direttamente dall’Eden Arena, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per il ritorno degli ottavi di UEFA #Europa League 2023/24.

18:00 – Ingresso in campo di Maignan per il riscaldamento pre parita con qualche scatto verso a porta. Il portiere è andato ad omaggiare con un applauso i tifosi rossoneri presenti prima di testare il campo dell’Ede Areana e iniziare a scaldarsi.

18:02 – Squadra in campo con capitan Calabria insieme a Gabbia a capeggiare il gruppo, cori non particolarmente accoglienti dei tifosi di casa come ampiamente prevedibile

18:03 – Solito classico ormai riscaldamento di Leao prima di cominciare il match. Il portoghese si diverte a palleggiare alla sua maniera, mettendo in mostra tutta la sua tecnica.

18:13 – Riscaldamento in corso sul prato dell’Eden Arena Coach Pioli da indicazioni ai suoi giocatori, particolar modo a Leao

18:15 – I giocatori dello Slavia sono entrati con una bandiera che rappresenta Cesare con scritto “Ave Slavia” e poi consegnata ai tifosi. Anche con la A.S. Roma avrebbero voluto farlo ma i giallorossi si erano opposti perché appunto c’è Cesare, rappresentante dell’Impero romano, raffigurato

18:20 – Curiosa scena in campo – i giocatori che seguono il Ramadan è previsto che mangino alle 18:08, insolita scena con alcun di questi che sono stati nutriti in campo

18:30 – Prima di iniziare la sessione di tiri, la squadra è andata a salutare i propri tifosi che l’hanno omaggiata con una sciarpata e tanti applausi. Sessione di allenamento particolarmente prolifica con i tiratori particolarmente prolifici nelle conclusioni.

18:43 – I tifosi dello Slavia Praga caricano la squadra con una bellissima coreografia: “Nel cuore dell’Eden proveremo a scacciare il Diavolo”

18:45 – Inizia il match

18:50 – Botta dopo un contrasto per Maignan, Coach Pioli fa alzare Sportiello e da indicazioni al portiere che nel frattempo si sistema i calzettoni. Per ora però nessun cambio, cenno di ok alla panchina, il francese può proseguire.

18:53 – Dopo un’uscita su una palla alta Maignan sente ancora dolore, si accascia a terra e si toglie i guantoni. Lo staff sanitario sta bendando il polpaccio del francese. Quando tutto sembra pronto per il cambio, Maignan ferma tutto, riprova a stare in campo. Sportiello si risiede in panchina.

19:03 – Interruzione per un fallo su Calabria, Maignan si avvicina alla panchina probabilmente stavolta entrerà Sportiello. Intanto l’arbitro viene richiamato al Var per un potenziale cartellino rosso dopo l’intervento sul capitano rossonero.

19:06 – HOLES espulso. Trpisovsky incredulo protesta e discute con Calabria. Come all’andata lo Slavia Praga è in 10.

19:08 – Tante interruzioni, il clima in campo e sugli spalti. Volano in campo bicchieri e oggetti vari come bottiglie di plastica, ammonizione anche per Trpisovsky che continua a protestare.

19:15 – Si dispera Giroud, su un cross di Adli forse era meglio posizionato di Tomori che invece lo anticipa nell’area piccola dello Slavia Praga. Il colpo di testa dell’inglese si è perso sul fondo.

19:18– PULISIC!! Azione corale del Diavolo Rossonero che porta all’assist di Leao per l’americano che sigla un meritato vantaggio per rossoneri. Qualche istante di attesa per la posizione di Giroud che è saltato davanti al portiere avversario sul tiro del compagno ma il gol è buono.

19:21 LOFTUS CHEEK! – Raddoppia il Diavolo Rossonero, disarmante la potenza del Diavolo Rossonero a sinistra che con Theo e Leao costruisce l’azione che porta alla rete a pochi passi dalla linea di porta dell’inglese. Solita esultanza sotto il settore ospiti.

19:30 – Giallo per Tomori – sguardo rammaricato del difensore che era in diffida, salterà l’eventuale quarto di finale di andata

19:36 – LEAO! Gol capolavoro del portoghese che con una conclusione alla sua maniera fredda Stanek. Esultanza alla sua maniera, il portoghese mima il gesto del surfare, poi abbracciato da Theo Hernandez

19:39 – Finisce il primo tempo

19:40 – Mentre le squadre rientrano negli spogliatoi, Murelli mostra a Kalulu fogli con gli schemi tattici. Probabilmente il francese entrerà in campo nella ripresa. Da vedere se al posto dell’ammonito Tomori o di altri compagni.

