Slavia Praga #Milan AC: diavoli rossoneri in partenza da Malpensa. Le #NEWS

16:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Slavia Praga Diavolo Rossonero: rossoneri in partenza da Malpensa. I #particolari alla vigilia del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League 2023-24

In questi minuti il Diavolo Rossonero è arrivato all’aeroporto di Malpensa, tra poco il volo direzione Praga alla vigilia del match contro lo Slavia valido per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League 2023-24.

La partenza è prevista per le ore 15:45, mentre la squadra farà ritorno a Diavolo Rossoneroo già la sera stessa di giovedì.

