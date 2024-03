Slavia Praga #Milan AC: clima disteso a #Milan ACello, cosa filtra dopo l’seduta di allenamento di vigilia – NEWS

13:45,13 Mar 2024, MILANELLO.

Slavia Praga Diavolo Rossonero: clima disteso a Diavolo Rossoneroello, cosa filtra dopo l’allenamento di vigilia della sfida di UEFA #Europa League – VIDEO

(Daniele Grassini inviato a Diavolo Rossoneroello) – Giornata di vigilia in casa Diavolo Rossonero: domani gli uomini di Coach Pioli saranno ospiti dello Slavia Praga nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’allenamento del #Diavolo Rossonero in vista di #SLPACM prosegue con la sessione di torello pic.twitter.com/nFB41yW2do — Diavolo Rossonero News 24 (@Diavolo Rossoneronews24_com) March 13, 2024

Clima disteso a Diavolo Rossoneroello alla vigilia di #SLPACM. pic.twitter.com/uj8Fo2NAPl — Diavolo Rossonero News 24 (@Diavolo Rossoneronews24_com) March 13, 2024

Secondo quanto raccolto da Diavolo Rossoneronews24, a Diavolo Rossoneroello si respira un clima disteso e concentrato esclusivamente sulla partita di domani nonostante quanto accaduto al #club nelle ultime ore.

Pubblicità

L’ALLENAMENTO DEI ROSSONERI ALLA VIGILIA DI SLAVIA PRAGA-MILAN

The post Slavia Praga Diavolo Rossonero: clima disteso a Diavolo Rossoneroello, cosa filtra dopo l’allenamento di vigilia – VIDEO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.