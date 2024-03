Slavia Praga #Milan AC, chi con Tomori in difesa? Ballottaggio aperto, le NEWS

12:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Slavia Praga-Diavolo Rossonero, Stefano Coach Pioli deve scegliere il compagno di reparto di Fikayo Tomori: Gabbia in vantaggio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di questa sera tra Slavia Praga e Diavolo Rossonero, ritorno degli ottavi di finale di UEFA #Europa League, Stefano Coach Pioli deve ancora sciogliere il ballottaggio in difesa per quanto riguarda il compagno di Tomori, certo del posto.

Al momento Matteo Gabbia sembra in vantaggio su Thiaw e Kjaer che dovrebbero tornare titolari nella sfida di domenica pomeriggio contro il Verona in trasferta.

