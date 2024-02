Siparietto Bennacer Simic: cosa è successo alla partenza del AC Milan a Malpensa

Il Milan pochi minuti fa è partito da Malpensa per la trasferta di campionato contro il Frosinone. Siparietto tra Bennacer e Simic

Alle 16:00 il Milan è arrivato a Malpensa per prendere l’aereo direzione Lazio per la trasferta contro il Frosinone per il match valido per la giornata 23 della Serie A 2023-24.

Sul pullman che ha portato la squadra all’aeroporto c’era anche Bennacer. L’algerino ripreso dalle telecamere di Sky si è mostrato sereno e sorridente, scherzando anche con Simic tra le risate dei due.

