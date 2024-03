00:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Sinner vince ancora! Trionfo agli ATP 1000 di Miami, adesso il milanista è il numero 2 al mondo: che numeri per lui! Tredicesimo titolo per Jannik Sinner, che batte in finale dell’Open di Miami ATP 1000 il bulgaro Dimitrov in due set. Ennesima prestazione di forza e strapotere fisico e tecnico per il giovanissimo tennista […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Sinner vince ancora! Trionfo agli ATP 1000 di Miami, adesso il milanista è il numero 2 al mondo appeared first on Diavolo Rossonero News 24.