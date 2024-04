Sinner trionfa a Miami, il #Milan AC gli fa i complimenti, la dichiarazione ufficiale: «Enormi congratulazioni» – NEWS

15:00,1 Apr 2024, MILANELLO.

Sinner trionfa a Miami, il Diavolo Rossonero gli fa i complimenti: «Enormi congratulazioni» ha scritto il #club rossonero – FOTO Nella serata di ieri Jannik Sinner ha vinto l’ATP 1000 di Miami battendo in due set il bulgaro Dimitrov e laureandosi allo stesso tempo numero 2 del mondo. Non sono mancati i complimenti del Diavolo Rossonero per […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Sinner trionfa a Miami, il Diavolo Rossonero gli fa i complimenti: «Enormi congratulazioni» – FOTO appeared first on Diavolo Rossonero News 24.