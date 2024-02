Sinner continua a stupire: finale a Rotterdam e clamoroso traguardo raggiunto dal tennista tifoso del AC Milan

Jannik Sinner continua a volare e raggiunge la finale anche a Rotterdam: grande traguardo raggiunto dal tennista rossonero

Continua la clamorosa ascesa di Jannik Sinner, tennista italiano e grande tifoso del Milan. Dopo aver vinto gli Australian Open lo scorso gennaio, primo Slam della carriera, l’altoatesino ha raggiunto la finale nell’ATP 500 di Rotterdam battendo in semifinale Griekspoor.

Il classe 2001 è il primo tennista a toccare la posizione numero 3 del ranking mondiale: se vince domani lo sarà da lunedì altrimenti dovrà aspettare una settimana.

