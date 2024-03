Singo, le parole: «Internazionale F.C.? Mi ha cercato ma ho preferito il Monaco, ecco perché» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 18:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Wilfried Singo, ex giocatore del Torino, ha fatto una rivelazione riguardante l’interesse dell’Internazionale nei suoi confronti

Wilfried Singo ha raccontato l’addio al Torino, svelando un retroscena riguardante il calciomercato Internazionale, in un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca.

IL RETROSCENA – «È vero, c’erano diversi club interessati a ingaggiarmi come Milan, Atalanta o Internazionale, ma dopo averci pensato ho deciso di andare al Monaco. Ne ho parlato con il mio agente, Maxime Nana, e anche con Nicolás Nkoulou, che ha giocato nel Monaco ed è come un fratello per me. Mi ha parlato molto bene della società, spiegandomi che è un ottimo posto per continuare a crescere e a migliorare. Ora sono contento. Il club dà fiducia ai giovani, le infrastrutture sono di alto livello e qui si può crescere. Per questo scegliere il Monaco è stato facile per me».

