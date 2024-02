Sindaco San Donato: «Fc Internazionale e Ac Milan? Sala sta facendo di tutto…» #NEWS #Intervista

25 Feb 2024, 15:32, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il sindaco di San Donato ha parlato della questione stadio per Internazionale e Milan: le dichiarazioni di Francesco Squeri

Il sindaco di San Donato Squeri ha parlato così della questione stadio che riguarda da vicino l’Internazionale e il Milan.

LA SITUAZIONE – «È normale che tengano aperte tutte le piste, se resteranno al Meazza non avrò nulla da dire. Non ci sentiamo usati,siamo stati seri fin dall’inizio: restiamo a disposizione, l’investimento è del Milan e toccherà a loro decidere se andare fino in fondo. A Milano hanno perso cinque anni. Sono arrivati a offrire il Meazza quasi gratis, con WeBuild che ristrutturerebbe l’impianto addirittura pro-bono e l’eventualità di ottenere dei permessi a costruire nelle adiacenze dello stadio. Chi non ci farebbe un pensiero?»

