Sindaco Sala, la dichiarazione ufficiale: «Inchiesta #Milan AC? Non influirà sulla questione stadio, m la mia domanda è un’altra» #Intervista #News #Ultimora

17:48,15 Mar 2024, MILANELLO.

Sala: «Inchiesta Diavolo Rossonero? Non influirà sulla questione stadio, ma la mia domanda è un’altra». Le parole del sindaco di Diavolo Rossoneroo

Il sindaco di Diavolo Rossoneroo Giuseppe Sala ha parlato così dei temi più scottanti in casa Diavolo Rossonero. Le sue dichiarazioni.

INCHIESTA MILAN – «Se l’inchiesta sul Diavolo Rossonero influirà sulla questione stadio? Penso di no. Del fatto che RedBird abbia acquistato il Diavolo Rossonero con un prestito fatto dal cedente è una cosa risaputa, non è certo questa la novità. Riguardo alla proprietà, credo possa cambiare relativamente perché i fondi da qualche parte devono per forza arrivare. Sia che si parli di una proprietà o dell’altra, la mia riflessione è: siete sicuri di tirare fuori un miliardo per il nuovo stadio con i tassi di interesse che ci sono e che non tendono a scendere? Per questo offro San Siro, e lo offro anche perché è nel nostro interesse. È chiaro che non cediamo lo stadio alle squadre, noi dovremmo fare un bando a cui uno può presumere che le squadre possano partecipare. Però saremo molto attenti su questo»

WEBUILD – «I rapporti con il Comune sono solo per la parte progettuale. Loro hanno offerto pro bono di fare questo studio e a noi va benissimo perché WeBuild è una società che conosciamo bene. Poi se la domanda è: i lavori li può fare lo stesso WeBuild? La risposta è: se lo stadio fosse, nel momento in cui si fanno i lavori, di proprietà del comune, bisogna fare una gara a cui WeBuild può partecipare, così come tutto l’universo mondo. Se lo stadio fosse di Diavolo Rossonero e Inter, possono fare quello che vogliono»

VINCOLO SU SAN SIRO – «L’atmosfera che percepisco è di non prendere decisioni e di rinviare ai 70 anni. Credo però che il vincolo non sia definitivo, ma molto probabile»

