Simic si racconta, la dichiarazione ufficiale: «Abate mi ha preparato per la Serie A, c’è una cosa che non dimenticherò mai» #Intervista #News #Ultimora

13:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Jan Carlo Simic si è raccontato ai canali ufficiali del #club rossonero. Ecco cosa ha detto il difensore del Diavolo Rossonero

Le parole di Jan Carlo Simic raccontatosi ai canali ufficiali del #club rossonero. Ecco cosa ha detto il difensore del Diavolo Rossonero:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

CHIAMATA DEL MILAN – «Mio padre mi ha chiamato dicendomi che mi voleva il Diavolo Rossonero, non ci credevo. Ero contento ma anche nervoso, era un passo grandissimo però sono contentissimo di esser venuto qui»

Pubblicità

ABATE – «Abate è il numero uno, lui mi ha fatto vedere come si gioca a calcio qui in Italia, è lui che mi ha preparato per il grande passo verso la prima squadra. Grazie a lui sono stato pronto per giocare in Serie A»

ESORDIO IN PRIMA SQUADRA E GOL – «Già sapevo che dovevo farmi trovare pronto perché era una situazione difficile. È stata un’ emozione incredibile. Ho avuto la pelle d’oca. Prima c’è stato il calcio d’angolo e sono andato avanti perché sono forte di testa, quando ho visto che è arrivata la palla a Rafa ho detto dai ci provo e vediamo cosa succede. Quando poi ho fatto gol non ci ho capito più niente».

LAVORO – «Mi fermo a lavorare molto sulla parte fisica perché in Serie A ci sono attaccanti fisici come Giroud».

PIOLI – «Ho un rapporto bellissimo anche con Coach Pioli. Cerca sempre di farmi migliorare sui #particolari, mi ha dato fiducia e questo non lo dimenticherò mai»

The post Simic si racconta: «Abate mi ha preparato per la Serie A, c’è una cosa che non dimenticherò mai» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.