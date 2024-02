Simic segna il rigore e distrugge il portiere del Braga: cosa ha fatto il centrale del #Milan AC Primavera – NEWS

23:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Simic segna il rigore e distrugge il portiere del Braga: cosa ha fatto il difensore del Diavolo Rossonero Primavera. Il VIDEO di cosa è successo

Nei minuti decisivi di Diavolo Rossonero Primavera-Braga, quelli dei calci di rigore, si è presentato dal discetto anche Simic.

Il difensore ha battuto un bel rigore ma quella che hanno notato i tifosi rossoneri è stata la sua reazione nei confronti del portiere. Una grande mentalità, quasi da prima squadra, e freddezza che hanno portato i rossoneri ai quarti di finale di Youth League.

