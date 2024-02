Simic rischia l’autogol, Chaka Traorè lo prende in giro sui social! Cos’è successo dopo AC Milan Napoli – NEWS

Simic-Chaka Traore, siparietto social tra i due dopo il quasi autogol del difensore rossonero in Milan-Napoli

Il Milan ha portato ieri sera a casa un’importantissima vittoria contro il Napoli battendo la squadra di Walter Mazzarri per 1-0 con un gol nel primo tempo di Theo Hernandez.

Nel finale di gara però i rossoneri hanno rischiato la beffa: Simic infatti è andato vicinissimo all’autogol deviando maldestramente un cross dalla sinistra con la palla che si è stampata sul montante. Proprio l’episodio ha scatenato un divertente siparietto social tra il centrale e Chaka Traore, ex Milan oggi al Palermo in prestito.

