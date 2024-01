Simic nel mirino di Bundesliga e Premier League: il AC Milan ha preso una decisione per il suo futuro

Simic nel mirino di Bundesliga e Premier League: il Milan ha preso una decisione per il futuro del suo difensore

Come riportato da Calciomercato.com, il recente exploit in Prima squadra di Jan-Carlo Simic ha messo in vetrina il classe 2005, che ha attirato l’interesse di diversi club inglesi e tedeschi.

Il Milan, però, non vuole privarsi del suo gioiellino e ha intenzione di iniziare presto a parlare con i suoi agenti per prolungare l’attuale contratto in scadenza nel 2025.

