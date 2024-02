Simic AC Milan: futuro tutto da scrivere, l’idea del club per il giovane centrale rossonero

Tra i giovani del Milan che si sono messi in evidenza c’è Simic. Il tal senso le idee del calciomercato rossonero sono chiare

Il futuro di Jan-Carlo Simic al Milan è tutto da scrivere. Il contratto del 18enne è infatti in scadenza tra poco più di un anno, nel giugno 2025. Un contratto ancora non da “grande”, che non è stato adeguato prima del suo esordio e nemmeno dopo, quando le sue prestazioni sono finite sotto l’occhio di tutti.

Pubblicità

Come riportato da Calciomercato.com le idee in tal senso sono chiare: per ora qualsiasi firma è rimandata anche a costa di correre rischi per il calciomercato rossonero.

Pubblicità

The post Simic Milan: futuro tutto da scrivere, l’idea del club per il giovane difensore rossonero appeared first on Milan News 24.