Simic a Sportitalia: «Abbiamo fatto noi la sfida, l’Fc Internazionale giocava in VSpiede. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi» #NEWS #Intervista

24 Feb 2024, 19:01, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il difensore del Milan Primavera, Jan Carlo Simic, si è espresso così dopo il pareggio ottenuto nel derby contro l’Internazionale

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia al termine del derby tra Milan ed Internazionale Primavera, il difensore rossonero Jan Carlo Simic si è espresso così.

SULLA PARTITA – «Penso che non siamo entrati bene in partita, nei primi 10 minuti non siamo stati svegli e abbiamo anche preso il gol. Poi siamo entrati in partita e la partita l’abbiamo fatta noi, peccato non aver vinto».

LE INDICAZIONI DI ABATE – «È giusto così, quando sei in campo non vedi sempre tutto ed è l’impatto dell’allenatore che ci aiuta. Miglioriamo i dettagli, aveva ragione: eravamo un po’ lunghi e l’Internazionale giocava solo in contropiede. Era importantissimo fare bene le preventive».

SULLA STAGIONE – «È un bellissimo percorso però è stato 2-3 mesi fa, ora penso ad aiutare Primavera e Prima Squadra, non importa dove gioco, do sempre il meglio per aiutare la mia squadra e i miei compagni. Vogliamo raggiungere i nostri obiettivi».

MESSAGGIO PER PIOLI – «Io dico che sono sempre pronto, sia per Pioli che per Abate. Mi tengo sempre sveglio e pronto, non ci sono problemi per quello».

