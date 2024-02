Simeone: «Pensiamo di poter far soffrire l’Fc Internazionale, vi spiego perché» #Intervista

Pubblicità

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha fatto riferimento in conferenza stampa alla sfida di Champions League contro l'Inter

Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Liga contro il Las Palmas, a pochi giorni di distanza dalla sfida tra Inter ed Atletico Madrid.

LE PAROLE – «Partita trappola pensando all’Inter? Non la pensiamo in questo modo. Giochiamo contro una squadra che pensiamo di poter ferire. Abbiamo cercato di riposare un po’. Ieri abbiamo svolto un buon allenamento. L’idea era riposarci, non l’abbiamo fatto perché per fortuna abbiamo disputato tutte le competizioni, abbiamo giocato tante partite e questo vuol dire che abbiamo fatto bene. Cercheremo di rispondere nel migliore dei modi quando torneremo ad avere impegni più frequenti. Proveremo a continuare lo stesso percorso. Quando crei tanto, alla fine concretizzi. C’è tranquillità, il calcio è questo. Spero che potremo tornare a essere incisivi come è stato per molto tempo in questa stagione».

L’articolo Simeone: «Pensiamo di poter far soffrire l’Inter, vi spiego perché» proviene da Inter News 24.