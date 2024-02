Pubblicità

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, non sa come fermare Barella, e chiede a Inzgahi di sostituirlo! Il video clamoroso

Nicolò Barella ha disputato un match incredibile all’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid, diventando indigesto per Simeone.

Il centrocampista si è distinto come uno dei migliori in campo, tuttavia, durante il primo tempo, era vicino a essere sostituito su richiesta diretta di Simeone. Le telecamere hanno catturato chiaramente l’azione del tecnico dell’Atletico, che ha chiesto il cambio di un giocatore che non faceva parte della sua squadra, sperando di ridurre la minaccia avversaria.

