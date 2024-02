Simeone convinto: «Con l’Fc Internazionale sarà dura, mi piace come giocano. Mister Inzaghi un amico. Ecco che partita sarà» #Intervista

Pubblicità

L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match contro l’Inter in Champions

Dopo la vittoria ottenuta in Liga contro il Las Palmas, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, ha parlato così in conferenza stampa, pensando alla sfida di martedì contro l’Inter in Champions League.

INTER – «Loro più riposati? Non possiamo più pensarci. Adoro il modo in cui gioca l’Inter, interpreta la partita in modo semplice, forte, molto intenso e aggressivo, con calciatori che fanno tutto questo molto bene. Il gioco che propongono è uno dei migliori in Europa in questo momento. A centrocampo sono velocissimi».

PAVARD E BASTONI – «Benjamin Pavard è un giocatore che gioca a destra e che contribuisce tantissimo. Alessandro Bastoni a sinistra contribuisce molto in attacco. Una squadra non vince la Supercoppa, non vince il campionato senza essere una squadra che lavora molto».

INZAGHI – «Ha un allenatore come Simone Inzaghi con il quale ho un bel rapporto perché l’ho conosciuto alla Lazio, e all’Inter sta facendo molto bene le cose».

CHE PARTITA MI ASPETTO? – «La partita che gioca normalmente l’Inter. Hanno perso solo una partita in stagione, sono forti, hanno fiducia in quello che fanno, fanno un grande lavoro sia in fase difensiva che offensiva, arrivano in area in tantissimi, giocano in avanti, recuperano palla… Sono arrivati ​​in finale l’anno scorso e non è un caso che siano i leader della Serie A. Speriamo di portare la partita ad un punto tale da poter far loro del male. Mi piace molto come gioca l’Inter, sarà una partita dura».

SU GRIEZMANN– «Probabilmente sarà arrabbiato perché non ha giocato. Però aveva bisogno di un momento per fermarsi. Abbiamo bisogno di un grande Griezmann e abbiamo bisogno di lui fresco».

