Simeone a NEWS: «Contento per quanto sta facendo Mister Inzaghi, siamo stati vicini a togliere qualcosa all’Fc Internazionale» #Intervista

Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter in Champions League ha parlato così

Al termine di Inter Atletico Madrid, Diego Simeone ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.

PARTITA – «Era la partita che volevamo, siamo stati molto vicini a togliere qualcosa all’Inter. Abbiamo fatto un errore importante e ne hanno approfittato, come è successo in altre occasioni in cui abbiamo perso palloni importanti. Ma abbiamo fatto una buona partita, abbiamo chiuso gli attacchi dell’Inter e abbiamo avuto qualche occasione importante. Tranquillità, vedremo cosa succederà al ritorno nel nostro stadio».

IL PUBBLICO PUÒ FARE LA DIFFERENZA AL RITORNO? – «L’importante è il campo. Dobbiamo migliorare in campo sulla perdita dei palloni a centrocampo, loro sono forti. Dobbiamo cercare di generare spazio per una rimonta importante».

SU INZAGHI – «Sì, ci siamo salutati. Gli voglio, bene e gli ho detto che sono contento di quello che sta facendo. Ci vediamo allo stadio dell’Atletico».

SE CREDIAMO ALLA RIMONTA? – «Ora pensiamo all’Almeria e alle altre partite che avremo».

L’articolo Simeone a Sky: «Contento per quanto sta facendo Inzaghi, siamo stati vicini a togliere qualcosa all’Inter» proviene da Inter News 24.