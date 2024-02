Silenzio stampa Lazio: Sarri non parla dopo la sconfitta VS il Bologna. Il motivo

Silenzio stampa Lazio: Sarri non parla dopo la sconfitta contro il Bologna. Ecco il motivo dietro la scelta della società biancoceleste

Come riportato Dazn, la Lazio ha deciso di non parlare al termine della gara persa con il Bologna, importante per la lotta Champions di cui fa parte anche il Milan. Il motivo dietro la decisione della società biancoceleste è legato al momento complicato che sta vivendo la formazione di Maurizio Sarri e alcune decisioni arbitrali dubbie:

Pubblicità

PAROLE – «Preferiamo non commentare questa partita, com’è successo contro la Juventus. Ci sono state varie cose in tutta la sfida».

Pubblicità

Pubblicità

The post Silenzio stampa Lazio: Sarri non parla dopo la sconfitta contro il Bologna. Il motivo appeared first on Milan News 24.