Sildillia Signora Juve, occhi sul nuovo Pavard se Weah andrà via: chi è il talento del Friburgo

Sildillia Juve, occhi sul nuovo Pavard se Weah andrà via: chi è il talento del Friburgo. Tutti i dettagli sull’esterno

E’ Sildillia il giocatore su cui ha messo gli occhi la Juve per rinforzare la fascia nel caso di un addio anticipato di Weah. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport.

Pubblicità

Sildillia, classe 2002, gioca nel Friburgo e l’anno scorso ha affrontato proprio la Juve in Europa League. Il francese ricopre il ruolo di terzino destro, ma sa giocare anche nella difesa a 3. Ha un fisico importante e sa portare palla in avanti con velocità e personalità. Da qui il paragone con Pavard.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Sildillia Juve, occhi sul nuovo Pavard se Weah andrà via: chi è il talento del Friburgo appeared first on Juventus News 24.