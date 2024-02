Signora Juve Women senza Nazionali: allenamento a ranghi misti con la Primavera – NEWS

La Juventus Women prosegue la preparazione senza le nazionali. Montemurro per rimpolpare il gruppo chiama le ragazze della Primavera

La Juventus Women si è allenata a Vinovo anche se Joe Montemurro non ha a disposizione le giocatrici impegnate in nazionale. Per questo motivo, il tecnico bianconero ha voluto organizzare un allenamento congiunto con le ragazze della Primavera.

Pubblicità

A different buongiorno today with the Primavera side joining first-team training! pic.twitter.com/VqTA6tg3QC — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 21, 2024

Inoltre, la Juventus Women, tramite X, ha pubblicato il video della seduta odierna delle bianconere.

Pubblicità

Pubblicità

The post Juventus Women senza Nazionali: allenamento a ranghi misti con la Primavera – VIDEO appeared first on Juventus News 24.