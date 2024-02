Signora Juve Women, Sara Gama lascia la Nazionale – NEWS

La capitana delle Juventus Women e della Nazionale italiana Sara Gama lascia le azzurre. Ecco l’annuncio social

La capitana delle Juventus Women, Sara Gama lascia ufficialmente la Nazionale italiana. La bianconera venerdì a Firenze contro l’Irlanda giocherà l’ultima partita con le azzurre. Ecco il post sui social della bianconera. Qui le parole complete di Sara Gama.

Pubblicità

The post Juventus Women, Sara Gama lascia la Nazionale – FOTO appeared first on Juventus News 24.

Pubblicità