Signora Juve Women Sampdoria Coppa Italia 1-0: come da copione, bianconere in semifinale

Juventus Women Sampdoria: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Coppa Italia femminile

(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – La Juventus Women batte Sampdoria anche nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Sarà semifinale con la Fiorentina.

Juventus Women Sampdoria 1-0: sintesi e moviola

4′ Infortunio Cafferata – Brutto colpo volto subito dalla giocatrice della Juventus Women che è costretta lasciare il campo. È in lacrime la bianconera

9′ Esordio Gallina – Arriva il debutto della trequartista classe 2006 che sostituisce l’infortunata Cafferata

13′ Si combatte a centrocampo – Prolungata fase di studio, poche emozioni sin qui

15′ Tiro Girelli – Girata mancina da dentro l’area dopo il velo di Thomas sull’assist di Garbino. Palla alta di poco

19′ Gol Girelli – Cross da sinistra invitante di Garbino su cui Girelli è puntuale nell’inserimento e nella deviazione mancina

21′ Occasione Thomas – Semina il panico in area Sampdoria con la serpentina ma viene poi fermata dall’uscita di Karresmaa

34′ Problema per Gama – Botta al viso dopo un colpo contrasto con Della Peruta V. Ma la capitana bianconera può continuare

37′ Tiro Baldi – Prova a sorprendere Aprile da fuori dopo un errore in impostazione di Palis. Ma conclusione debole e centrale bloccata dal portiere

39′ Tiro Bragonzi – Rasoiata da fuori bloccata a terra da Karresmaa

46′ Palo Cuschieri – Break della calciatrice doriana che da dentro l’area calcia col destro sul primo palo. Tocco di Aprile e palla sul montante. Aveva sbagliato nell’occasione Calligaris

57′ Ammonita Gama – Imbucata della Samp, Gama tampona Della Peruta T. al limite dell’area

61′ Tiro Micheli – Ci prova dalla lunga distanza. Traiettoria lenta ma vicina all’incrocio dei pali

73′ Occasione Bragonzi – Assistenza illuminante di Girelli per Bragonzi che a tu per tu con Karresmaa non riesce a superarla

80′ Palo Micheli – Brutto errore di Sliskovic in disimpegno, Micheli da posizione potenzialmente letale persone calciando debolmente sul palo esterno

90+1′ Colpo di testa Bragonzi – Prende bene il tempo sul cross di Palis, ma pallone alto

Migliore in campo Juventus Women: Girelli PAGELLE

Juventus Women Sampdoria 1-0: risultato e tabellino

Rete: 19′ Girelli

Juventus Women (4-3-3): Aprile; Cafferata (9′ Gallina), Sliskovic, Calligaris (61′ Lenzini), Gama; Girelli (73′ Moretti), Palis, Garbino (61′ Pelgander); Thomas (73′ Berveglieri), Bragonzi, Bonansea. All. Montemurro. A disp. Cantore, Toniolo, Echegini, Termentini.

Sampdoria (4-3-3): Karresmaa; Panzeri (46′ Cuschieri), Marenco, Zilli, Nagy; Della Peruta T. (78′ Farrugia), Fallico, Brustia; Della Peruta V. (83′ Rosignoli), Tarenzi (73′ Battelani), Baldi (46′ Micheli). All. Mango. A disp. Tinti, Nespolo, Grassi

Arbitro: Diop di Treviglio

Ammonita: 57′ Gama

Juventus Women Sampdoria: il pre partita

Turning up the heat #JuveSamp pic.twitter.com/HWonSjxFx0 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 7, 2024

𝐏𝐥𝐮𝐠𝐠𝐞𝐝 𝐢𝐧 #JuveSamp pic.twitter.com/KpKrtAaoll — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 7, 2024

Let’s go Bianconere! pic.twitter.com/ZUQeZH5cl3 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 7, 2024

Checking in for #JuveSamp with a job to do pic.twitter.com/UwWa8SSRT0 — Juventus Women (@JuventusFCWomen) February 7, 2024

