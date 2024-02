Signora Juve Women Sampdoria Coppa Italia 0-0 DIRETTA: Girelli vicina al vantaggio

Juventus Women Sampdoria: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Coppa Italia femminile

(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – La Juventus Women ospita la Sampdoria nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia. Si riparte dal 4-0 dell’andata in favore delle bianconere.

Juventus Women Sampdoria 0-0: sintesi e moviola

4′ Infortunio Cafferata – Brutto colpo volto subito dalla giocatrice della Juventus Women che è costretta lasciare il campo. È in lacrime la bianconera

9′ Esordio Gallina – Arriva il debutto della trequartista classe 2006 che sostituisce l’infortunata Cafferata

13′ Si combatte a centrocampo – Prolungata fase di studio, poche emozioni sin qui

15′ Tiro Girelli – Girata mancina da dentro l’area dopo il velo di Thomas sull’assist di Garbino. Palla alta di poco

Juventus Women Sampdoria 0-0: risultato e tabellino

Juventus Women (4-3-3): Aprile; Cafferata (9′ Gallina), Sliskovic, Calligaris, Gama; Girelli, Palis, Garbino; Thomas, Bragonzi, Bonansea. All. Montemurro. A disp. Cantore, Toniolo, Pelgander, Echegini, Termentini, Moretti, Berveglieri, Lenzini.

Sampdoria (4-3-3): Karresmaa; Panzeri, Marenco, Zilli, Nagy; Della Peruta T., Fallico, Brustia; Della Peruta V., Tarenzi, Baldi. All. Mango. A disp. Tinti, Nespolo, Cuschieri, Rosignoli, Grassi, Micheli, Battelani, Farrugia

Arbitro: Diop di Treviglio

Juventus Women Sampdoria: il pre partita

