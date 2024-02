Signora Juve Women, presentata proposta per il RINNOVO di Grosso al 2026: tutti i dettagli

Juventus Women, presentata offerta per il RINNOVO di Grosso al 2026: tutti i dettagli sulla proposta alla top player canadese

La Juventus Women ha fatto la sua mossa: nelle scorse settimane il club bianconero ha rotto gli indugi presentando la propria offerta di rinnovo a Julia Grosso: la canadese – eletta miglior centrocampista della Serie A nella passata stagione – ha il contratto in scadenza tra pochi mesi. Prolungamento fino al 2026 con ritocco dell’ingaggio: cifre secretate ma si tratterebbe di una proposta molto competitiva per la classe 2000 che a Torino si è affermata come una delle migliori interpreti del ruolo a livello europeo e che negli ultimi mesi sta trovando straordinaria continuità di rendimento.

C’è un ulteriore dettaglio che vi avevamo anticipato: nella proposta di rinnovo è presente una clausola di uscita che prevede un importo molto alto per l’estate 2024, ed uno ribassato ma sempre di fascia elevata per l’estate 2025… JG, che continuerebbe a prediligere gli USA rispetto a un’altra big europea, sarebbe così incentivata a una firma che tutelerebbe entrambe le parti. La Juve da parte sua scongiurerebbe l’addio a parametro zero e potrebbe contare su ben 4 finestre di mercato (comprese quelle invernali) per monetizzare nel caso di cessione.

Julia e i suoi agenti vorrebbero misurarsi in Champions: questo ad oggi rappresenta il principale nodo visto che, proiezioni alla mano, anche nella prossima stagione il club bianconero rischia un cammino impervio verso il Group Stage. La giocatrice ha chiesto tempo per analizzare la proposta presentatele. La Juve ha fatto la sua mossa, la palla passa a lei: di solito la smista bene.

